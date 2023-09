Milano: conclusa Assemblea generale delle Nazioni Unite, Milano capitale del decoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e l'SDGSummit2023, dove è stato fatto il punto sui risultati ottenuti per i 17 Goals dell'AgendaONU2030. Solo il 15 per cento di questi sta proseguendo nella giusta direzione. C'è un elemento che caratterizza il capoluogo lombardo, il decoro, in particolare la rimozione dei graffiti, inserito come elemento strategico nel documento unico di programmazione (DUP) del Comune di Milano declinato sugli obiettivi di sostenibilità. Una convergenza su almeno tre Obiettivi è possibile, ma c'è ancora molto da fare. "Il decoro, l'ordine e la sicurezza sono elementi fondamentali per riuscire a creare l'ambiente giusto per lo sviluppo sostenibile. È difficile chiedere alle persone, sia come cittadini sia come professionisti e imprenditori, uno sforzo per contrastare la povertà, per favorire uno sviluppo sano della società nella quale vivono e dell'economia se è il contesto nel quale si vive che presenta problemi endemici. Oggi a Milano ci sono diverse emergenze e non serve riempire le strade e le piazze di polizia o militari per risolverle. Occorre una "cultura civile", occorre favorire la diffusione della cultura del rispetto: delle persone, dei luoghi, del patrimonio artistico, dell'ambiente. Nei giorni scorsi l'Assemblea Generale dell'ONU ha fatto il punto della situazione dei Goals dell'AgendaONU 2030. E il risultato è purtroppo drammatico. Solo il 15 per cento degli obiettivi sta proseguendo nella giusta direzione e alcuni, invece, stanno peggiorando. Le sfide per una società più giusta e sostenibile sembrano essere disattese, sia a livello nazionale sia locale. "La sostenibilità, per essere raggiunta – commenta Marco Amico, fondatore di Doctor Wall - richiede impegno, strategia e tempo. I graffiti non fanno eccezione. È una sfida che può essere vinta senza affrontare scontri ideologici e con un minimo investimento. Ma serve la volontà di farlo". (Com)