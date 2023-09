Ucraina: Stoltenberg, se Usa sono preoccupati per Cina si assicurino che Putin non vinca guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se gli Stati Uniti sono preoccupati per la Cina e vogliono concentrare le loro attenzioni sull'Asia, devono assicurarsi che l'Ucraina vinca la guerra. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, intervenuto al Council on Foreign Relations a New York. Nel corso della settimana, Stolltenberg ha partecipato a molti incontri di alto livello a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. "La buona notizia - ha detto - è che ritengo che in tutta la Nato, e anche nelle nazioni partner, si rendano conto che sostenere l'Ucraina è qualcosa che facciamo perché è nel nostro interesse di sicurezza garantire che prevalga come nazione sovrana e indipendente. Sarebbe una tragedia per l'Ucraina se il presidente Putin vincesse, ma sarebbe anche estremamente pericoloso per noi". Questo, ha aggiunto, "renderebbe il mondo più pericoloso e noi più vulnerabili. Perché così il messaggio a Putin, ma anche al presidente Xi, sarebbe che quando usano la forza militare, quando violano il diritto internazionale, quando invadono un altro Paese, ottengono ciò che vogliono". Se gli Stati Uniti sono preoccupati per la Cina e vogliono fare perno sull'Asia, ha concluso Stoltenberg, "devono assicurarsi che Putin non vinca in Ucraina. Se Kiev vincesse, avremmo il secondo più grande esercito d'Europa, l'esercito ucraino, che si è rafforzato, e allo stesso tempo un esercito russo indebolito. Inoltre, ora l'Europa sta aumentando le spese per la difesa, il che renderà più facile per loro concentrarsi anche sulla Cina, oltre che essere meno preoccupati della situazione in Europa. Ma sarà il contrario se Putin vincerà. È quindi nell'interesse della sicurezza degli Stati Uniti assicurarsi che l'Ucraina vinca e che sia più facile trattare con la Cina". (Beb)