Migranti: Zanella (Avs), Cpr usati per svuotare carceri

- Dal dl Mezzogiorno "apprendiamo, all’articolo 20 che interviene sui Centri di permanenza per i rimpatri, che i detenuti stranieri che abbiano già scontato una carcerazione di sei mesi possono essere spostati nei Cpr, anche senza protocolli di rimpatrio con i Paesi d’origine, ed essere trattenuti fino ad una durata massima complessiva di 21 mesi prima di essere espulsi. Questa norma, dunque, vuole reprimere i migranti e, al tempo stesso, usare i Centri come luoghi di detenzione per svuotare le carceri". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, Luana Zanella che aggiunge: "È la loro scorciatoia, visto che non hanno il coraggio di rivedere la legge Bossi-Fini, come ormai lo stesso Fini chiede”, conclude. (Rin)