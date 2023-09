Migranti: Piantedosi, preparati a impennati flussi, accoglienza nazionale ospita 136 mila persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'impennata dei flussi" migratori "di questi ultimi mesi non ci ha affatto colti impreparati". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, durante il question time nell'Aula del Senato rispondendo a un'interrogazione sulla gestione del fenomeno migratorio (Pd). "Abbiamo potuto migliorare per tempo il miglioramento della nostra capacità di risposta ad una situazione di eccezionale complessità. Abbiamo completamente riorganizzato la gestione dell'hotspot di Lampedusa e di altri in Sicilia e Calabria", ha aggiunto per poi fornire i numeri degli interventi. "In pochi mesi abbiamo aumentato del 10 per cento i posti in accoglienza ed implementato la rette degli hotspot in Sicilia ed in Calabria con oltre 3 mila nuovi posti. Attualmente il sistema di accoglienza nazionale ospita oltre 136 mila persone di cui circa 35 mila nella rete Sai, oltre 95 mila nei Cas per adulti quasi 1.400 nei Cas per minori e circa 4.800 nei centri di prima accoglienza", ha chiarito il ministro per poi aggiungere che si è avuto il "coinvolgimento complessivo di quasi 3 mila Comuni".(Rin)