Lazio: recupero seminterrati, ritirate le 3 proposte legge, maggioranza annuncia testo unico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Consiglio regionale del Lazio, la maggioranza ha ritirato le proposte di legge per rendere abitabili cantine, garage e magazzini, annunciando di lavorare a un nuovo testo unico. In particolare, la commissione Urbanistica, presieduta da Laura Corrotti di Fd'I, ha proceduto all'esame delle tre proposte di legge: la prima sulle "disposizioni per il recupero dei vani e locali seminterrati esistenti" di iniziativa dei consiglieri Laura Cartaginese e Giuseppe Cangemi della Lega; la seconda per il recupero dei vani e locali seminterrati" di iniziativa dei consiglieri Micol Grasselli, Alessia Savo, Marika Rotondi, Edy Palazzi di Fratelli d'Italia; la terza per il recupero dei vani e locali seminterrati esistenti e creazione del fondo straordinario comunale per il dissesto idrogeologico" di iniziativa del consigliere Nazareno Neri di Udc. Dopo una sospensione della seduta di trenta minuti, richiesta dalla vicepresidente Marika Rotondi di Fd'I, i proponenti delle tre proposte di legge hanno dichiarato di ritirare i testi presentati perché riguardanti lo stesso argomento e simili tra loro, annunciando una nuova ed unica proposta di legge. (Rer)