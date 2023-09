Sicurezza: De Corato (FdI), lombardia regione che accoglie più immigrati irregolari in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha approvato nuove e più stringenti misure per la gestione dei flussi migratori irregolari nel nostro Paese". Lo dice l'onorevole di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato. "Regione Lombardia, in Italia, accoglie più immigrati di tutte le altre - aggiunge in una nota De Corato - il 13 per cento secondo i dati del Ministero dell'Interno e, di conseguenza, è la regione in cui la maggior parte di questi stranieri delinquono. Il problema, oltre che sulle nostre coste in particolare a Lampedusa, si ripercuote quindi anche nelle altre regioni e città". "Presenterò un'interrogazione Parlamentare affinché venga individuata un'area in un'altra provincia della Lombardia (che ne dispone in totale 12, ndr), perché il solo Centro di permanenza per i rimpatri di via Corelli a Milano non basta, ne occorre almeno un altro, visto e considerato i numeri sempre più in crescendo degli immigrati che delinquono", ha concluso l'onorevole.(Com)