Lavoro: Rampelli (Fd’I), soddisfazione per saldo positivo di un milione contratti da Inps

- Il saldo positivo diffuso dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) circa il milione di contratti nei primi sei mesi del 2023 “è una notizia di grande soddisfazione: le politiche sul lavoro messe in atto dal governo Meloni funzionano, non sono, come sostiene l'opposizione pura propaganda, ma sono atti concreti che questo governo sta realizzando”. Lo dichiara in una nota il vicepresidente della Camera dei deputati di Fratelli d’Italia, Fabio Rampelli. “Detto-fatto in coerenza con gli impegni elettorali, viste le misure intraprese e i risultati conseguiti. In particolare - aggiunge - l'incremento dei contratti a tempo indeterminato è stato significativo, con un saldo positivo di 292.427 unità. Un aumento importante rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente”. “La coesione di governo e maggioranza, la stabilità nelle politiche economiche e fiscali hanno determinato risultati positivi nonostante la congiuntura internazionale sia ancora sfavorevole, con la crisi legata all’invasione dell’Ucraina che segue quella devastante del Covid 19", conclude Rampelli. (Rin)