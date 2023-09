Nucleare: Pichetto, su fusione valutare nel lungo termine supporto a rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla "tecnologia della fusione occorrerà valutare nel lungo termine il supporto che sarà in grado di dare alle rinnovabili per il raggiungimento dei target previsti nell’aggiornamento al Pniec". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, durante il question time nell'Aula del Senato rispondendo a un'interrogazione sulla creazione della piattaforma nazionale per un nucleare sostenibile (FI). "I risultati del lavoro della Piattaforma nazionale per il nucleare sostenibile saranno la base per valutare l’elaborazione e l’adozione da parte dell’Italia di una Strategia nazionale per il nucleare sostenibile", ha aggiunto. (Rin)