Energia: Pichetto, in corso valutazioni su uscita mercato tutelato

- "Sono in corso valutazioni da parte del governo sul meccanismo di traghettamento al di fuori del mercato tutelato dei clienti domestici, ed in particolar modo dei vulnerabili, tenendo conto dell'instabilità dei prezzi dell'energia in questa fase storica". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, durante il question time nell'Aula del Senato rispondendo a un'interrogazione sul passaggio dal mercato tutelato dell'energia a quello libero per gli utenti domestici (Cd'I). (Rin)