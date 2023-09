Ucraina: Stoltenberg, ingresso nella Nato impossibile con guerra in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Ucraina è impossibile pensare all'ingresso nella Nato con una guerra in corso. A dirlo il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, intervenuto al Council on Foreign Relations a New York. "L'Ucraina è in guerra attiva ed è impossibile invitarla domani o a guerra in corso. Quindi, in un modo o nell'altro, bisogna affrontare questa situazione. E naturalmente sarà più facile prevedere un'adesione quando questa guerra finirà, in un modo o nell'altro", ha detto. "Per questo penso che anche i più ferventi sostenitori dell'Ucraina come membro Nato si rendano conto che non è qualcosa che accadrà adesso. Allo stesso tempo, c'è bisogno di guardare oltre l'atto di guerra in corso, perché quando questa finirà, in un modo o nell'altro, in questo momento o in futuro, dobbiamo assicurarci che la storia non si ripeta", ha concluso. (Beb)