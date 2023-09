Energia: Pichetto su rinnovabili, dialoghiamo con Ue su compatibilità Cer con aiuti Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo nella fase finale delle interlocuzioni con la Commissione europea nell'ambito dell'iter di valutazione della compatibilità della misura proposta con la normativa in materia di aiuti di Stato". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, durante il question time nell'Aula del Senato rispondendo a un'interrogazione sulla normativa relativa alle comunità energetiche rinnovabili (Az-Iv). "La misura in argomento - ha aggiunto Pichetto - prevede inoltre un accesso al meccanismo di supporto diretto, senza la necessità di richiedere la preventiva iscrizione a bandi o registri. Inoltre, lo scorso 28 luglio la Commissione ha formulato una formale approfondita richiesta di informazioni, che sono state riscontrate in data 11 settembre e sono state discusse in dettaglio con gli uffici della Commissione de visu a Bruxelles in data 15 settembre. L'incontro ha consentito di fugare ogni eventuale dubbio circa la piena compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato della prevista misura e di predisporre le opportune revisioni al testo che, una volta avallate da Bruxelles, permetteranno di attivare questa rilevante misura nel percorso di decarbonizzazione del nostro Paese". (Rin)