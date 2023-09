Torino: controlli ad alto impatto stazione Porta Nuova, 1 arresto e quasi 5 chili di hashish sequestrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le operazioni ad alto impatto della Polizia nell'area della stazione di Porta Nuova a Torino. Ieri sono state identificate 170 persone, sono stati controllati 28 veicoli ed è stata arrestata una persona per il possesso di sostanze stupefacenti: circa 4,75 chilogrammi di hashish che sono stati sequestrati dagli agenti. Inoltre sono stati controllati 3 esercizi pubblici con 3.500 di multa ad un esercizio di via Sacchi per violazioni amministrative in materia di alimenti. (Rpi)