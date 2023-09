Università: presentata seconda edizione del welcome kit destinato a matricole fuori sede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata presentata questa mattina a Palazzo Marino la seconda edizione del "Welcome Kit Universitario", lo speciale box di benvenuto ideato da University Network per accogliere gli studenti fuori sede in arrivo a Milano. "Mai come in questo periodo studenti e studentesse delle università di Milano e di tutta Italia manifestano la necessità di sentirsi accolti, incoraggiati e sostenuti dalla città in cui hanno deciso di studiare, di specializzarsi, di costruire il proprio futuro", ha commentato l'assessora alle Politiche Giovanili del Comune di Milano Martina Riva, che ha preso parte all'incontro. "Il Welcome kit di University Network - ha aggiunto - mira a ridurre la sensazione di disorientamento che spesso prova chi inizia il percorso di studi a Milano, mettendo a disposizione delle matricole informazioni utili, ma anche qualche agevolazione per imparare a conoscere la città e i suoi servizi, a viverla e ad apprezzare le opportunità che offre. Per questo, riteniamo meritoria questa iniziativa". Milano, città proiettata al futuro e in costante crescita, accoglie ogni anno in media oltre 20mila studenti da tutto il mondo. (segue) (Com)