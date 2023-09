Università: presentata seconda edizione del welcome kit destinato a matricole fuori sede (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La ricerca di un alloggio e l'integrazione sociale emergono come le principali difficoltà affrontate dagli studenti fuori sede che stanno per intraprendere il loro percorso accademico a Milano. Per supportarli nel loro inserimento nella realtà meneghina, University Network propone anche quest'anno il "Welcome Kit Universitario". Il kit, realizzato in collaborazione con il Comune di Milano, include una serie di sconti e agevolazioni da parte di importanti e strategiche realtà locali e nazionali che operano nei settori di maggiore interesse per gli studenti, tra cui eventi, palestre, concerti, trasporti, sport. "Quando ci si riferisce ai giovani, spesso si presume che la loro unica preoccupazione sia la formazione e la ricerca del lavoro dei loro sogni - ha affermato Leonardo D'Onofrio, CEO & Co-Founder di University Network -. Senza dubbio, questi sono pilastri cruciali, cui noi di University Network dedichiamo grande impegno, cercando di facilitare il dialogo tra le imprese e le nuove generazioni. Tuttavia, è importante considerare un aspetto spesso trascurato: quando parliamo degli studenti universitari, nella maggioranza dei casi, ci rivolgiamo a ragazzi di età compresa tra i 18 e i 25 anni che, prima ancora di realizzarsi professionalmente cercano connessioni umane, che siano amicizie, amori o banalmente sentirsi accolti nella città in cui si trasferiscono probabilmente per tutta la vita. Per questo motivo, il Welcome Kit ha un valore straordinario per noi e per l'intero contesto universitario, in quanto contribuisce a creare un senso di appartenenza tra migliaia di studenti provenienti da luoghi diversi, che ogni anno giungono a Milano per intraprendere il loro percorso accademico. Il Welcome Kit rappresenta un faro di accoglienza, permettendo a questi giovani fuori sede di sentirsi come a casa, anche a migliaia di chilometri dalle loro radici", ha concluso D'Onofrio.