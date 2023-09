Sicurezza: Prisco, rinnovato parco mezzi Vigili del fuoco a tutela sicurezza cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I mezzi acquatici che sono in fase di fornitura, 14 nuove imbarcazioni per il soccorso antincendio, di cui oggi presentiamo qui a Genova un esemplare “sono inquadrati in una più ampia strategia di rinnovo del parco mezzi in uso al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco”. È quanto ha dichiarato il sottosegretario al ministero dell'Interno con delega ai Vigili del fuoco, Emanuele Prisco, intervenendo a margine dell'inaugurazione del Salone nautico di Genova con il capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, prefetto Laura Lega e con il capo del Corpo nazionale, Carlo Dall'Oppio. “Questi natanti - ha aggiunto - incrementano la capacità operativa per gli svariati interventi di soccorso nei porti, in mare aperto e nelle acque interne, che porta ad un livello di efficienza superiore l'attività di soccorso in ambito acquatico, già considerata, a livello nazionale ed internazionale, un fiore all'occhiello del soccorso italiano. È inoltre - prosegue il sottosegretario - già in corso di aggiudicazione la gara per la fornitura di 11 nuove navi medie da 22 metri. Il nuovo parco mezzi si compone di 60 autoscale già consegnate e 30 già finanziate, più 800 mezzi aeroportuali. 3.700 nuovi veicoli che si traducono in maggiore velocità di intervento in ogni contesto a supporto della professionalità degli operatori. Tutto ciò - ha concluso Prisco - contribuisce a fare di quello dei Vigili del fuoco un modello di efficienza in ogni scenario emergenziale, a tutela della sicurezza dei cittadini". (Rin)