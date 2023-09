Roma: presentate le nuove flotte di monopattini di Dott, Bird e Lime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attivo dal primo settembre e presentato questa mattina, in occasione dell'inaugurazione delle Bike box, il nuovo regolamento che disciplina le flotte dei monopattini a Roma vede tre operatori che si sono aggiudicati la gara: Dott, Bird e Lime. Dott si presenta con la flotta rinnovata e una copertura più capillare per servire l'intera città. Leader europeo della micromobilità urbana, è risultata prima classificata con il punteggio più alto tra i sette competitor. Già presente a Roma dal 2020, con l'aggiudicazione del nuovo contratto triennale, ha esteso il numero di monopattini in flotta fino ad un massimo di 4.500 mezzi, che coprono un'area operativa tre volte più grande rispetto alla precedente. A oggi opera su un'area di oltre 300 chilometri. Lime invece è l'unico operatore a livello globale a progettare e costruire internamente un monopattino con la medesima batteria estraibile e intercambiabile con le biciclette: il monopattino Lime ha una serie di caratteristiche (ruote più grandi tubeless, manubrio inclinato, sospensioni tipo mountain bike, baricentro basso) uniche che garantiscono maggiore comfort, stabilità e sicurezza. (segue) (Rer)