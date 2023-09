Roma: presentate le nuove flotte di monopattini di Dott, Bird e Lime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mezzo è costruito per adattarsi alle caratteristiche specifiche di Roma. Bird fondata nel 2017 ha inventato il primo servizio di monopattini in sharing al mondo, offrendo un'opzione di trasporto dell'ultimo miglio rispettosa dell'ambiente, inclusiva e affidabile. Bird è l'operatore di monopattini e biciclette in sharing ad operare nel maggior numero di città al mondo: ad oggi, infatti, gestisce con successo programmi di micromobilità in oltre 350 città in tutto il mondo, di cui 200 in Europa, con una flotta globoltre 230.000 veicoli. (Rer)