Speciale infrastrutture: Fvg, Regione punta a essere precursore su ecoquartieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il Friuli Venezia Giulia ha tutte le carte in regola per essere precursore in Italia degli ecoquartieri, ambiti cittadini in cui la mobilità è interamente sostenibile e le emissioni sono pari a zero o a livello di assorbimento. Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e al Territorio, Cristina Amirante, intervenendo al Porto Vecchio di Trieste a un convegno promosso dal Comune nell'ambito della Settimana europea della mobilità. "L'urbanistica, imperniata sulla rigenerazione urbana e non più sul consumo di suolo, è uno strumento fondamentale a cui guardare, in particolare negli ambiti cittadini", ha spiegato l’assessore. "L'investimento sul fotovoltaico, con risorse pari a 100 milioni, voluto dal governatore Fedriga, sta andando verso il completamento su tutto il territorio regionale e contribuirà anche ad alimentare nuove colonnine di ricarica per le auto elettriche", ha concluso. (Frt)