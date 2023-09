Speciale infrastrutture: Brennero, fonti Mit, Salvini prepara blitz contro divieti austriaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- A ottobre il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sarà al valico del Brennero. Sarà l’occasione per verificare la situazione, anche dopo l’annuncio di Vienna sul rafforzamento dei controlli alla frontiera. L’Italia - sostiene Salvini - non può essere penalizzata da altri partner europei: senza un ritorno a una condizione di leale collaborazione, Salvini è pronto a suggerire un inasprimento dei controlli per i veicoli austriaci. Lo si apprende da fonti del ministero (Mit). (Rin)