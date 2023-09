Speciale infrastrutture: Letizia Magaldi, investire in infrastrutture tecnologiche per cambiamento veloce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mondo va verso le rinnovabili, è una questione di tempo, le tecnologie ci sono. Più si investirà in infrastrutture tecnologiche più il cambiamento sarà veloce. L'Europa ha un'opportunità economica non soltanto per andare a rispettare i vincoli dei cambiamenti climatici, ma ha un'occasione di sviluppo. L'Europa deve giocare questa partita, il mondo si muove in quella prospettiva". Lo ha dichiarato Letizia Magaldi, vicepresidente Magaldi Green Energy, intervenendo a Benevento al seminario nazionale dei Consorzi Industriali "Sud Invest: la competitività dei Consorzi Asi per lo sviluppo dei territori". (Rin)