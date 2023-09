Speciale infrastrutture: Ferrante, da governo tolleranza zero per scongiurare incidenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La piaga quotidiana delle morti sulle nostre strade è inaccettabile, specie se si considera che gran parte degli incidenti interessa per lo più giovanissimi. Per far fronte a questo fenomeno, il Governo ha approvato interventi all'insegna della tolleranza zero nei confronti di chi si mette alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ed alcoliche, arrivando alla sospensione della patente, multe salate e decurtazione punti". Lo ha affermato Tullio Ferrante, sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti e deputato di Forza Italia in una intervista a "L'Ora della Sera", a proposito della riforma del nuovo codice della strada. "Per i recidivi – ha proseguito - prevediamo anche l'installazione dell'alcool lock obbligatorio. Si prevedono sanzioni pesanti per chi supera i limiti di velocità, utilizza il cellulare in auto o sosta in zone riservate a disabili e bus. Si rende più sicura la circolazione sui monopattini con casco, targa e assicurazione obbligatoria. Si regolamenta l'uso degli autovelox. Si impedisce ai neo patentati di usare auto di grossa cilindrata per i primi 3 anni. Insomma, si tratta di numerosi interventi volti a migliorare la sicurezza sulle nostre strade e scongiurare tragici incidenti. Sono altresì fortemente impegnato ad inserire in uno dei prossimi provvedimenti normativi l'estensione della ZTL fuori dai centri abitati per venire incontro agli enormi ed ormai atavici problemi di circolazione e di viabilità che riscontriamo in tante località turistiche del nostro Paese, una su tutte la costiera amalfitana", ha concluso. (Rin)