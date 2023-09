Kosovo-Serbia: Kurti e Vucic a Bruxelles per nuovo round di dialogo mediato da Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic e il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, saranno oggi a Bruxelles per un nuovo ciclo di dialogo mediato dall'Unione europea, assieme all'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue Josep Borrell, e al rappresentante speciale dell'Unione europea per i Balcani occidentali, Miroslav Lajcak. Il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) ha annunciato che prima sono previsti degli incontri separati tra Borrell e Lajcak con i due leader, seguiti da una conversazione congiunta trilaterale. Focus dell'incontro, secondo quanto riporta lo stesso Seae, l'attuazione dell'accordo di normalizzazione tra le parti, raggiunto a Ocrida il 18 marzo scorso dal presidente serbo e il premier kosovaro, nonché le questioni attuali. (Seb)