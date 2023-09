Kosovo-Serbia: Borrell, deplorevole mancanza di impegno per accordo fra le parti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Ocrida, le parti hanno concordato di attuare tutti i rispettivi obblighi, i loro impegni, derivanti dall'accordo e dal suo allegato. Hanno concordato di attuarlo rapidamente, in buona fede e senza alcun ostacolo. Ma sei mesi dopo, solo tre elementi sono stati affrontati. L'attuazione dei punti più importanti e sostanziali non è ancora iniziata", ha aggiunto Borrell. "Questo è deplorevole e la dice lunga sul reale impegno delle parti per la normalizzazione delle relazioni, o meglio, sull'assenza di impegno. Permettetemi di dire che ogni parte viene giudicata per i propri meriti. L'assenza di azione da parte di una delle due parti significa che sia il Kosovo che la Serbia sono in diretta e grave violazione dei loro obblighi di dialogo e delle loro promesse", ha concluso Borrell. (Beb)