Migranti: Mattarella, Ue capisca che problema non va ignorato ma affrontato

- I dieci punti della presidente Von Der Leyen sui migranti “sono interessanti come lo sono stati alcuni passi avanti dei Consigli Ue. Ma tutti, a livello europeo, devono comprendere che il problema esiste e non si rimuove ignorandolo ma affrontandolo per non lasciare la questione ai crudeli trafficanti di esseri umani”. A dirlo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso delle dichiarazioni alla stampa al termine della visita in Italia del presidente della Repubblica federale tedesca Frank Walter Steinmeier. (Rin)