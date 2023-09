Germania: ministro Finanze Lindner favorevole a proroga freno a prezzi elettricità e gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco, Chrstian Lindner, si è espresso a favore della proroga del freno ai prezzi di elettricità e gas dalla scadenza di dicembre prossimo alla fine di aprile del 2024. Allo stesso tempo, durante un'intervista rilasciata al quotidiano “Rheinische Post”, l'esponente del governo federale ha affermato che l'Iva sul costo del gas deve tornare da gennaio prossimo al valore originario del 19 per cento dalla riduzione al 7 per cento attualmente in vigore fino alla fine di marzo del 2024. Secondo Lindner, la mossa potrebbe essere tollerata sia dalle famiglie sia dalle imprese perché, grazie all'estensione del freno ai prezzi dell'energia, verranno tutelate da “rovinose impennate” dei costi di elettricità e gas. Sia questo meccanismo sia l'abbassamento dell'Iva sul gas sono stati decisi dall'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz per far fronte alla crisi dell'energia. Come ricorda il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, con il freno, il limite massimo de costi è di 40 centesimi al kilowattora per l'elettricità e di 12 centesimi al kilowattora per il gas. (Geb)