- Per affrontare la questione migranti “serve uno sforzo in cui nessun Paese ha la soluzione in tasca ma anzi la si cerca insieme, velocemente, con nuove formule e nuove soluzioni”. Lo ha chiarito il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso delle dichiarazioni alla stampa al termine della visita in Italia del presidente della Repubblica federale tedesca Frank Walter Steinmeier. (Rin)