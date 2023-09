Roma: Gualtieri a investitori, in 2030 città trasformata, liberare potenziale produttivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma nel 2030 sarà una città "profondamente trasformata" con "quartieri dinamici e più digitali perché stiamo portando il vero 5G in città" e quindi "chiediamo agli investitori di venire a proporci progetti e liberare le potenzialità produttive di questa città che sono uniche. Noi dal canto nostro stiamo mettendo in campo importanti investimenti pubblici". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione del suo intervento a a “Investire in Roma 2023. Le nuove opportunità di rinascita della Capitale”, evento promosso dal Sole 24 ore e Colliers per analizzare opportunità e nuove tendenze del mercato immobiliare al Cinema Barberini. "Nel 2030 - ha aggiunto - vedo una città profondamente trasformata, capace di riscoprire se stessa e in cui alcune discussioni saranno un ricordo del passato: avremo il termovalorizzatore per i rifiuti, per il diserbo adesso centralizziamo il servizio, al momento ci sono 16 appalti differenti, e invece daremo tutto ad Ama con ditte che rispondono a un soggetto unico. Procediamo spediti sulle opere ma vogliamo lasicare più libere le forze sociali e produttive per favorire lo sviluppo della città". (segue) (Rer)