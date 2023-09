Grecia: migliaia di partecipanti ad Atene per sciopero dei dipendenti del settore pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di lavoratori greci del settore pubblico, tra cui insegnanti, medici e personale dei trasporti, hanno protestato ad ad Atene in occasione dello sciopero contro le modifiche al diritto del lavoro previste dal governo. Quello tenuto oggi è il primo sciopero indetto dal principale sindacato del settore pubblico ellenico, l'Adedy, da quando il premier Kyriakos Mitsotakis è stato confermato alla guida del Paese. Treni e autobus hanno effettuato un servizio ridotto, mentre gli ospedali statali hanno operato con personale di emergenza e molte scuole sono state chiuse. "Chiediamo il ritiro della legge", ha affermato sul suo sito web l'Adedy, denunciando come il disegno di legge consentirebbe ai dipendenti a tempo pieno di ottenere un secondo lavoro part-time e di lavorare fino a 13 ore al giorno a meno che non si applichino determinati termini, come un conflitto di interessi. (Gra)