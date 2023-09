© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La transizione energetica si fa con realismo e pragmatismo. Per soddisfare le richieste dell’industria e per sopperire alla discontinuità delle rinnovabili dobbiamo investire nella ricerca del nucleare di ultima generazione. Non è un’opzione. Produrre energia sicura e pulita è una priorità". Lo dichiara il viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica Vannia Gava. (Rin)