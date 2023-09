Brescia: camion precipita da una scarpata a Marone, morto 50 enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per evitare uno scontro frontale con un’auto un camion è precipitato da un dirupo sulla linea ferroviaria e sulla pista ciclabile lungolago. Per il conducente del camion, un uomo di 50 anni, non c’è stato nulla da fare e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constarne il decesso sul posto al termine delle operazioni di estrazione del corpo dalla motrice del mezzo. È successo poco prima delle otto di questa mattina a Marone (Bs). Il 29 enne alla guida dell’auto ha riportato invece un trauma al torace e all’addome ed è stato ricoverato agli Spedali civili di Brescia. (Rem)