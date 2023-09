Regioni: Calderoli, lavori conferenze proseguono in clima sempre positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono proseguiti anche oggi i lavori di Conferenza unificata e Stato-Regioni, con un clima positivo di collaborazione che resta in linea con quanto già dimostrata da tutti i soggetti coinvolti. La seduta di oggi ha sancito l’unanime intesa sull’istituzione dell’Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, un’iniziativa importante dell’esecutivo che ha ottenuto il via libera in Conferenza unificata. Sempre in sede di Conferenza unificata è arrivato anche il parere favorevole alla disciplina per le Zone logistiche semplificate, per creare condizioni sempre più favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi e consentire, nelle aree interessate, lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese". Lo afferma il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, al termine delle odierne sedute di Conferenza unificata e Stato-Regioni. "Nella seduta di Conferenza Stato-Regioni è stato raggiunto l’accordo sul documento che definisce il processo normativo e attuativo dell’assetto della rete nazionale tumori rari, un passo avanti importante per i cittadini che si trovano a combattere una battaglia per la vita e che per il quale sono felice di aver contribuito, avendo lottato anche io contro il cancro - prosegue Calderoli -. Sempre in tema di salute, è arrivato anche il parere favorevole allo schema di decreto per la ripartizione delle risorse Pnrr sui servizi di telemedicina. Inoltre è stata raggiunta l’intesa per la realizzazione di nuovi ambienti per l’ospedale di Borgomanero e la realizzazione di due ospedali di comunità e case di comunità sia ad Alba che a Bra. Via libera anche agli interventi a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di peste suina africana. Una serie di misure importanti, in cui il governo crede e che porta avanti convintamente”.(Rin)