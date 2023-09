Karabakh: Azerbaigian garantirà aiuti umanitari a residenti armeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti armeni del Karabakh che hanno partecipato ai colloqui svoltisi questa mattina a Yevlakh hanno espresso la necessità di carburante e aiuti umanitari: l’Azerbaigian ha garantito che fornirà tale assistenza. Lo ha detto Ramin Mammadov, responsabile dei contatti con i residenti armeni del Karabakh, che ha partecipato questa mattina ai colloqui. Secondo quanto riferito dall'amministrazione presidenziale dell'Azerbaigian, i rappresentanti degli armeni residenti nella regione del Karabakh hanno espresso la necessità di carburante nel contesto della discussione su questioni sociali e umanitarie. Allo stesso tempo, i delegati hanno chiesto aiuti umanitari sotto forma di prodotti alimentari. A seguito dell'incontro, si legge nella nota dell’amministrazione presidenziale di Baku, la loro richiesta è stata accolta positivamente. In particolare, è previsto il rapido rifornimento di combustibile per gli impianti di riscaldamento degli asili nido e delle scuole, nonché per le necessità di pronto soccorso medico e dei servizi antincendio, ed è previsto il sostegno umanitario. (Rum)