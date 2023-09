Inps: Durigon, bene aumento lavoro a tempo indeterminato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati diffusi dall'Inps "parlano chiaro: nei primi sei mesi del 2023 si è registrato un saldo positivo di un milione di contratti. E' chiaro che le politiche del governo stanno funzionando, portando ottimi risultati anche sul fronte dell'occupazione. E' tornato un clima di fiducia e quella cultura del lavoro che stiamo riportando nel nostro Paese. Puntando su provvedimenti come il decreto lavoro, diventato legge, il taglio del cuneo fiscale e il sostegno ai redditi medio-bassi, abbiamo dimostrato che questa è davvero la strada giusta per dare risposte concrete ai nostri lavoratori e imprenditori. Continueremo a insistere per spingere nella direzione della crescita e dell'occupazione". Lo dichiara il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon. (Rin)