Speciale energia: Egitto, presidente Zona economica Canale di Suez incontra delegazione Shell

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Zona economica del Canale di Suez, in Egitto, Walid Gamaluddin, ha incontrato una delegazione della compagnia Shell. Lo ha riferito il quotidiano “Al Ahram”, spiegando che l'incontro ha avuto luogo nei Paesi Bassi, dove Gamaluddin ha tenuto colloqui con i rappresentanti di diverse compagnie. In particolare, il presidente della Zona economica ha incontrato Roberto Maria Pattumelli, responsabile dello sviluppo commerciale del settore idrogeno di Shell, e Rene Smeets, responsabile della catena di approvvigionamento di gas naturale liquefatto (Gnl) dell'azienda, per discutere dei progetti sull'idrogeno verde in programma in Egitto. La delegazione di Shell ha illustrato l'attività della società nel rifornimento di combustibile a bordo di navi utilizzando Gnl e della possibilità di svolgere questa attività in Egitto attraverso i porti marittimi della Zona economica del Canale di Suez. (Cae)