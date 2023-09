Speciale energia: Mase, prima riunione Piattaforma nazionale per nucleare sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) la prima riunione della Piattaforma nazionale per un nucleare sostenibile (Pnns). L’incontro, presieduto dal ministro Gilberto Pichetto Fratin, ha visto la partecipazione dei principali Enti pubblici di ricerca, di esponenti del mondo delle Università, di associazioni scientifiche, di soggetti pubblici operanti nel settore della sicurezza nucleare e del decommissioning, nonché di imprese che hanno già in essere programmi di investimento nel settore nucleare, nella produzione di componenti e impianti e nelle applicazioni mediche nel settore nucleare. L’Italia spiega una nota del Mase -, come già previsto nella proposta di aggiornamento del Pniec, punta sulla vasta diffusione delle rinnovabili e dell’efficienza energetica per garantire la decarbonizzazione e la sicurezza energetica, anche attraverso la diversificazione delle fonti e l’integrazione delle diverse soluzioni tecnologiche disponibili. (Com)