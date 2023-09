Iv: Viscogliosi, contenta di partecipare a costruzione del Centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto contenta di questo coinvolgimento, di poter partecipare a questo nuovo progetto di costruzione del centro". Lo ha detto la consigliera comunale di Genova, Arianna Viscogliosi, appena entrata in Italia viva, durante una conferenza stampa a Roma. "Si è concretizzato il momento perché aderissi a questo progetto di Italia Viva e di Matteo Renzi. Mi piace l'idea - ha aggiunto Viscogliosi - di andare a recuperare gli amministratori più a contatto con i cittadini, di essere vicini alle persone e parlare il loro linguaggio. Mi piace questo slancio di Matteo Renzi per le elezioni Europee, sono contenta che si candidi nel nostro collegio, faremo di tutto per sostenerlo". (Rin)