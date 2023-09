Pa: Russo (FI), controlli ad aziende non siano persecuzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La politica del 'controllo successivo' che soppianta, finalmente, quella del 'sospetto preventivo' annunciata dal ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, contribuirà a migliorare le relazioni tra aziende e pa e la percezione dello Stato tra i cittadini. Con lo schema di decreto legislativo, sottoposto ad un primo esame del Consiglio dei ministri lo scorso giugno, le pubbliche amministrazioni non potranno più chiedere documenti e attestazioni già in loro possesso e questo annullerà duplicazioni e risparmierà perdita di tempo alle imprese, avviando la stagione della 'collaborazione' e chiudendo quella che a molti e in troppe occasioni è sembrata della 'persecuzione'. E' una rivoluzione copernicana che Forza Italia chiedeva e alla quale lavorava da molto tempo. La strada imboccata è quella giusta e grazie anche al Pnrr governo e maggioranza dovranno continuare a semplificare e digitalizzare le procedure - 600 in tre anni - per modernizzare il Paese e rendere più efficienti e veloci i servizi offerti". Lo ha detto Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali alla Camera dei deputati, durante il question time col ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. (Rin)