Francia: pescatori denunciano "tradimento" del governo dopo fine sostegno economico per il gasolio

- I pescatori francesi denunciano il "tradimento" del governo, che ha messo fine agli aiuti per il gasolio. Ad oggi gli aiuti non sono "all'altezza", ha detto durante un congresso della categoria tenutosi a Nizza il presidente del Comitato nazionale della pesca, Olivier Nezet. Il sottosegretario al Mare, Hervé Berrville, la scorsa settimana ha annunciato che le sovvenzioni avranno termine il 15 ottobre. Nezet chiede quindi al governo di prendersi le proprie responsabilità dinnanzi a quello che si annuncia come un "cataclisma" per il settore della pesca.(Frp)