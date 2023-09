Ucraina: Castellone (M5s), da governo deferente cedevolezza a interessi altrui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi si celebra la Giornata internazionale della pace e sono solo dell'altro ieri queste allarmanti parole di Papa Francesco: 'Il nostro mondo continua ad essere nella morsa di una terza guerra mondiale combattuta poco alla volta e, nel tragico caso del conflitto in Ucraina, non senza la minaccia di ricorrere alle armi nucleari'. Da quando questo logorante conflitto ha avuto inizio, ormai più di un anno e mezzo fa, oltre al Movimento cinque stelle e alla Santa Sede solo in pochi si sono schierati a favore di un vero sforzo diplomatico in direzione della pace. E schierarsi incondizionatamente dalla parte di questo sforzo significa una cosa precisa: essere contro la distruzione, la morte e le pesanti conseguenze economiche che ogni conflitto genera inevitabilmente". Lo afferma su Facebook la vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone, del Movimento cinque stelle. "In tutto questo tempo, noi del M5s, non abbiamo mai smesso di chiedere al governo italiano una postura leale con l'alleanza atlantica e gli Stati Uniti, ma senza mai rinunciare a concorrere alle decisioni, senza timidezze e subalternità - continua la parlamentare -. E così che uno Stato sovrano conquista credibilità nei consessi internazionali. Il registro del governo Meloni, il cui obiettivo prioritario sembra essere solo fare opposizione all'opposizione, si è invece rivelato sempre più improntato a una deferente cedevolezza agli interessi altrui. Poco importa se sull'altare di questa subalternità si sottraggono ingenti investimenti a un'Italia in ginocchio, per destinarli al settore militare. Poco importa se si calpesta una reale possibilità di pace. Questo è il registro dell'attuale governo, e noi ci siamo ormai abituati". Castellone conclude: "Ciò a cui invece non possiamo e non dobbiamo abituarci a questa guerra. Quella in Ucraina non può e non deve diventare un altro di quei conflitti a cui si guarda distrattamente, come a un dato di fatto che sta lì ormai senza soluzione, in qualche parte del mondo, come una notizia di sottofondo che non sorprende più". (Rin)