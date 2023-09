Russia: Mosca, aspettiamo possibile visita del viceministro Esteri iraniano Ali Bagheri Kani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mosca non esclude la possibilità che il viceministro degli Esteri iraniano, Ali Bagheri Kani, possa visitare la Russia quest'anno. E' quanto ha detto il vice ministro degli Esteri, Sergej Rjabkov, in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Tutto è possibile. Ha un invito, siamo pronti ad accoglierlo", ha risposto il viceministro ad una domanda in merito. Rjabkov ha inoltre aggiunto che Russia e Iran dovrebbero discutere una vasta gamma di questioni, tra cui l'adesione dell'Iran al Brics e l'Accordo sul nucleare iraniano. (Rum)