Lavoro: Rizzetto (Fd'I), dati Inps mostrano che politiche attive funzionano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati Inps "sui nuovi rapporti di lavoro da marzo a settembre, mostrano chiaramente che con il governo Meloni l'Italia è ripartita sul fronte lavoro. È aumentata l'occupazione e sono diminuite le richieste di sussidi. Nei primi sei mesi del 2023 sono stati attivati 4.287.440 nuovi rapporti di lavoro, mentre ne sono cessati 3.286.132 con un saldo positivo di 1.001.308 contratti". Lo afferma, in una nota, il presidente della commissione Lavoro della Camera, onorevole Walter Rizzetto, di Fratelli d'Italia. "Questo dato conferma che le politiche attive del lavoro che abbiamo messo in campo stanno funzionando, sono quelle giuste per sostenere l'inserimento lavorativo dei cittadini - continua il parlamentare -. Stiamo dando agli italiani strumenti e opportunità per accedere al mercato del lavoro e migliorare la propria situazione economica". (Com)