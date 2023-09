Niger: l’Algeria mette in guardia dall’intervento militare, rischio di “gravi ripercussioni” per la regione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione algerina è stata, fin da subito, propensa a perseguire la linea del dialogo e della diplomazia, tanto che alla fine di agosto il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha proposto un'iniziativa per risolvere la crisi politica nel vicino Niger con un periodo di transizione di sei mesi a guida civile. L'Algeria ha inoltre proposto di istituire e coordinare un meccanismo di monitoraggio dell'attuazione delle iniziative per risolvere pacificamente la crisi politica a Niamey. Tra gli altri punti dell’iniziativa algerina vi è la “conferma del ruolo dell'Algeria come custode del diritto internazionale e della sovranità degli Stati” e il “rifiuto dei cambi di governo incostituzionali”. Algeri intende anche promuovere un dialogo inclusivo tra “tutte le parti interessate in Niger, senza esclusioni, con lo scopo di porre fine ai colpi di Stato”, e una conferenza internazionale per “rafforzare i programmi di sviluppo” nella regione del Sahel e “garantire una chiara visione del futuro”. Una posizione, quella algerina, che si è contrapposta a quella più interventista della Francia – tradizionale potenza coloniale nel Sahel, ora sempre più minacciata dall’influenza russa – tanto che alla fine di agosto il governo di Algeri ha respinto una richiesta avanzata da Parigi per consentire ai caccia francesi di utilizzare il suo spazio aereo per un possibile intervento militare in Niger. La notizia, diffusa dai media algerini, è stata tuttavia in seguito respinta dallo Stato maggiore francese. (segue) (Res)