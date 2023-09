Niger: l’Algeria mette in guardia dall’intervento militare, rischio di “gravi ripercussioni” per la regione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa algerina si contrappone all'approccio più interventista della Cedeao, sollecitato dalla Francia – che in Niger dispone tutt’ora di circa 1.500 militari ancora presenti nel Paese – ed evidenziato dalle recenti sanzioni imposte al Mali, alla Guinea e al Burkina Faso in risposta ai colpi di Stato militari verificatisi in quei Paesi. Una strategia che si è rivelata finora controproducente, portando alla creazione di un'alleanza militare tra Niger, Mali e Burkina Faso, in risposta alle minacce di intervento della Cedeao. L’accordo di mutua difesa, articolato in 17 punti, è stato firmato a Bamako, la capitale del Mali, lo scorso 16 settembre alla presenza dei leader militari golpisti che guidano i tre Paesi – il colonnello Assimi Goita, il generale Omar Tchiani e il capitano Ibrahim Traoré – e impegna le tre parti a combattere il terrorismo in tutte le sue forme, a collaborare per prevenire o sedare le ribellioni armate e a contrastare la criminalità organizzata nello spazio comune dell’alleanza. La così rinominata “Alleanza degli Stati del Sahel” (Aes) rinsalda, di fatto, le promesse di cooperazione già espresse negli ultimi mesi dai leader militari dei tre Paesi, e struttura in modo formale il sostegno offerto a Niamey da Mali e Burkina Faso in caso di attacco da parte della forza di riserva della Cedeao, truppe che il blocco regionale ha deciso di attivare come ultima opzione – in caso di fallimento dell'opzione diplomatica – per riportare al potere il presidente deposto Mohamed Bazoum, rovesciato dai golpisti e da allora detenuto. Quest'ultimo, nel frattempo, ha incaricato un avvocato senegalese di intraprendere un'azione legale davanti alla Corte di giustizia della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) per sequestro di persona. (segue) (Res)