Niger: l’Algeria mette in guardia dall’intervento militare, rischio di “gravi ripercussioni” per la regione (5)

- Il legale, Seydou Diagne, ha già depositato il dossier del presidente negli uffici della Corte e le richieste sono state notificate all'agenzia giudiziaria nazionale, come da prassi. "Chiediamo (...) di fronte alla violazione dei diritti politici, che lo Stato del Niger sia condannato al ripristino immediato dell'ordine costituzionale mediante il passaggio del potere al presidente Bazoum, che dovrà continuare ad esercitarlo fino alla fine del il suo mandato, il 2 aprile 2026", ha dichiarato l'avvocato ai media locali. La denuncia è stata depositata lo scorso 18 settembre dinanzi alla Corte e cita come motivazioni l'"arresto arbitrario" e la "violazione della libertà di andare e venire" del presidente Mohamed Bazoum, di sua moglie Haziza e del figlio Salem, con lui detenuto nel palazzo presidenziale dal colpo di Stato dello scorso 26 luglio. Secondo il legale, la legge del Niger non autorizza il generale Omar Thiani - attuale leader della transizione - ad effettuare arresti: l'ex capo della Guardia presidenziale è stato nominato nel 2011 proprio per garantire la sicurezza di Bazoum. Ad agosto gli autori del colpo di Stato hanno annunciato l'intenzione di “perseguire” il presidente deposto per “alto tradimento” e “messa in pericolo della sicurezza” del Paese. (Res)