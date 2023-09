Veneto: Zanella (Avs), costruzione pista da bob Cortina è questione morale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione di una inutile pista da bob a Cortina è ormai diventata una questione morale. Lo ha dichiarato Luana Zanella, capogruppo di Alleanza verdi e sinistra alla Camera. "In attesa di conoscere l'esito della trattativa privata per affidare i lavori, dopo il fallimento dell'asta pubblica - ha affermato la parlamentare - noi ribadiamo il nostro appello alle autorità politiche e alle imprese coinvolte: fermatevi! La pista da bob è diventata esempio dell'ingordigia politica di voler spendere milioni di soldi pubblici per opere usa e getta e non per servizi per i cittadini. Sanitari. Sociali. Per il trasporto. Per la montagna. E di una imprenditoria che si mette a disposizione non del bene pubblico ma di opere devastanti. Se non ci sarà uno stop, noi chiederemo l'intervento dell'Anac per la verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'articolo 32 della Direttiva appalti, quello che prevede la procedura negoziata senza gara". (Rev)