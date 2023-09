Ue: entra in vigore il Chips Act, il regolamento europeo sui semiconduttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entra in vigore oggi il regolamento europeo sui semiconduttori, che mette in atto una serie di misure per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, la resilienza e la leadership tecnologica dell'Ue nelle tecnologie e nelle applicazioni dei semiconduttori. Il regolamento, come scrive la Commissione europea in una nota stampa, si basa su tre pilastri principali. Il primo, è l'iniziativa "Semiconduttori per l'Europa", che mira a consolidare la leadership tecnologica dell'Ue, facilitando il trasferimento delle conoscenze dai laboratori alle fabbriche, colmando il divario tra ricerca e innovazione e attività industriali e promuovendo lo sfruttamento industriale delle tecnologie innovative da parte delle aziende europee. L'iniziativa sarà sostenuta da 3,3 miliardi di euro di fondi europei, che dovrebbero essere integrati da fondi degli Stati membri. Il secondo pilastro vuole incoraggiare gli investimenti pubblici e privati in strutture produttive per i produttori di semiconduttori e i loro fornitori. A tal fine, stabilisce un quadro per gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'Ue che sono "pionieristici" e che contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento e a un ecosistema resiliente a beneficio dell'Unione. Questi impianti sono ammissibili agli aiuti di Stato, previa approvazione della Commissione. Nel suo terzo pilastro, il Regolamento Ue istituirà anche un meccanismo di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione, per rafforzare la collaborazione con e tra i Paesi Ue, monitorare l'offerta di semiconduttori, stimare la domanda, anticipare le carenze e, se necessario, attivare una fase di crisi. (Beb)