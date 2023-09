Haiti-Repubblica Dominicana: parte raccolta fondi online per costruire il canale della discordia (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci organizzazioni non governative attive nella Repubblica Dominicana hanno contestato la chiusura della frontiera con Haiti a causa della disputa per la costruzione di un canale sul fiume Masacre e hanno esortato le parti a negoziare una soluzione diplomatica. Le Ong firmatarie sono: Movimiento socialista de trabajadores y trabajadoras, Rd Haitiana, Movimiento Reconocid, Rd Aquelare, Grupo Jobillos Jobness, Movimiento sociocultural de trabajadores Mama Tingo, Movimiento sociocultural de trabajadores haitianos (Mosctha), Coordinadora nacional popular, La Ceiba e Sindicatos de la diaspora. L’appello è stato lanciato in seguito alla chiusura della frontiera scattata venerdì 15 settembre. Nella stessa giornata il ministero degli Esteri haitiano ha convocato l’ambasciatore dominicano a Port-au-Prince, Faruk Miguel. (Mec)