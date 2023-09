Mobilità: assessore Roma, obiettivo 2 mila Bike box in 40 stazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo dell'amministrazione è portare 2 mila Bike box nelle stazioni della metropolitana di Roma. Lo ha detto l'assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, in occasione della presentazione del nuovo sistema di parcheggio delle bici alla stazione Eur Magliana della Metro B. "Le Bike box saranno in tutto 2 mila. Stiamo lavorando per integrare la mobilità sostenibile al trasporto pubblico locale - ha aggiunto -. A oggi stiamo montando in 7 stazioni della metropolitana le Bike box". Il programma prevede la realizzazione di duemila Bike box in 40 stazioni della metropolitana. I primi 408, grazie ai fondi Pon Metro 2014-2020, saranno attivati in 7 stazioni: Jonio, Eur Magliana, Ponte Mammolo, Laurentina, Anagnina, Arco di Travertino, San Paolo. Entro la fine del 2023 si prevede la realizzazione di altri 253 bike box in ulteriori 11 stazioni - Battistini, Bologna, Conca d'Oro, Giulio Agricola, Lucio Sestio, Pigneto, Policlinico, Porta Furba, Rebibbia, Subaugusta e Torre Maura. (Rer)