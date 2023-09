Salute: Sudafrica e Usa inizieranno a testare nuovo vaccino preventivo contro l’Hiv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sudafrica e gli Stati Uniti inizieranno a testare un nuovo vaccino preventivo contro l’Hiv e hanno iniziato a reclutare partecipanti per prendere parte a una sperimentazione clinica. Secondo l'Istituto Nazionale della Salute statunitense (Nih), il vaccino, chiamato VIR-1388, è progettato per aiutare le cellule T del corpo, che fanno parte del sistema immunitario e pattugliano e ispezionano altre cellule per individuare eventuali problemi. Il vaccino ha lo scopo di istruire il sistema immunitario a produrre cellule T "in grado di riconoscere l'Hiv e segnalare una risposta immunitaria per impedire al virus di stabilire un'infezione cronica". La sperimentazione del vaccino è finanziata dal Nih, dalla Fondazione Bill e Melinda Gates e dalla società statunitense Vir Biotechnology. Lo studio arruolerà 95 partecipanti negativi all'Hiv in quattro centri in Sudafrica e sei centri negli Stati Uniti. I risultati iniziali della sperimentazione del vaccino saranno annunciati alla fine del 2024, ma alcuni partecipanti proseguiranno la sperimentazione per tre anni. Nel 2020 il Nih ha sospeso la sperimentazione di un altro vaccino contro l'Hiv in Sudafrica dopo che una revisione ha rilevato che il vaccino era inefficace nel prevenire la trasmissione del virus. (Was)