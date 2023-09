Iv: De Monte, sono tornata a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono contenta di essere tornata a casa, mi piace questa definizione perché è la verità: la mia casa è sempre stata questa. Ho sostenuto Matteo Renzi nelle primarie, sono sempre stata alla Leopolda, uno spazio politico liberale in cui si possono esprimere liberamente le proprie idee. Questa è la casa giusta per far crescere questo pensiero liberale, che deve essere ormai in chiave europea". Lo ha detto Isabella De Monte, deputata che ha lasciato Azione per aderire a Italia viva, durante una conferenza stampa a Roma. (Rin)